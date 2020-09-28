Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cennet Yalova projesinin örnek daire lansmanı ve yeni satış ofisinin açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şerif Tali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz gibi Yalova’da önde gelen birçok isim katıldı.

Cennet Yalova İnşaat Projesi Yatırımcılarına Önemli Avantajlar Sağlıyor

Merkezi konumu ile yatırımcılara ve konut sahiplerine önemli fırsatlar sunacak olan Omran Trk şirketinin Cennet Yalova projesi, 10.800 m2’lik bir alanda, 9 ticari ünite ve 147 konuttan oluşuyor. Çınarcık’ın merkezindeki bu projede 40 m2’den 310 m2’ye kadar her bütçeye uygun villalar, dubleks daireler, stüdyo evler ve bir butik otel bulunuyor. 12 milyon dolar yatırım yapılan Cennet Yalova projesinde, şu ana kadar daire satışlarının %65’i tamamlandı.

Türkiye emlak piyasasına yatırım yapmak ve Türk-Arap ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Arap-Türk-Körfez ortaklığı ile 2016 yılında kurulan Omran Trk şirketi, Cennet Yalova ve Al Moruj adlı inşaat projeleriyle Yalova’daki yatırımlarını sürdürüyor.

Abdülaziz Kaşifoğlu: ‘‘Yalova’daki yatırımlarımız devam edecek.’’



Arap-Türk ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmaktan ve Türkiye’ye yatırım yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Omran Trk şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Abdülaziz Kaşifoğlu: ‘‘Türkiye, gelişen ekonomisi, jeopolitik konumu, doğal kaynakları ve kültür yapısıyla hızla güçlenen önemli bir ülke. Omran Trk şirketi olarak Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cennet Yalova ve Al Moruj’la yola çıktığımız inşaat projeleriyle, çok başarılı işler yapmayı hedefliyoruz. Örnek daire ve satış ofisimizin hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor ve açılışımıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz.’’dedi.