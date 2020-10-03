Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alanda kurulacak tesiste yaklaşık 300 çeşit batarya sistemi ve 20 çeşit akü sistemi üretilecek. Türkiye’nin bu yatırımla bölgesinde lider konuma geleceğini belirten ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya “Nikel magnezyum kobalt baz yapıda silindirik pil üretiminin 2030’da yüzde 40’lık pazar payıyla 47 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Hazırladığı 12 yıllık yol haritası kapsamında ASPİLAN Enerji, savunma ve sanayimizin kullandığı ve kullanacağı mobil araç ve sistemlerin ihtiyaç duyacağı lityum-iyon silindirik pillere ilave olarak prizmatik ve lityum iyon piller ile her türlü araç pili, yakıt pili, süper kapa-sitör, katı elektrolit, sıvı hidrojen ve metal anotları özgün, yerli ve millî olarak eş güdümlü çalışmalarla tasarlamayı ve üretmeyi planlıyor” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade de tesisin önemine işaret ederek “Bir daha ambargolarla tehdit edilmeyelim diye yatırım hamlemizden biri bu yatırım. İnşallah ASPİLSAN pil ve enerji depolama alanında lider kuruluş olacaktır” diye konuştu.

AKAR: HAYATİ ÖNEME SAHİP

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile ASPİLSAN Enerji AŞ Pil Üretim Tesisi’nin temel atma törenine katıldı. Akar, pil teknolojilerinin geleceğin dünyasında hayati öneme sahip olduğunu belirterek “Yerli ve millî üretim, yaşamakta olduğumuz bu hassas süreçte hiç olmadığı kadar önemli bir rol oynamaktadır” dedi.