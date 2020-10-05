Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, pandemi döneminde aldıkları aksiyonlarla büyümeye devam ettiklerini belirterek “Gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen aktif büyüklüğümüzü 9,2 milyar TL'den 16,2 milyar TL'ye taşıyarak yüzde 76,1'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Özelikle reel sektörü destekleyen fonlar kullandırdık. Kullandırdığımız fon büyüklüğümüz 11 milyar TL'yi geçerken, topladığımız fonlar da 10,5 milyar TL civarında gerçekleşti” dedi. Henüz 18 aydır faaliyette olduklarını hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin güçlü ekonomik konumuna güvendiklerini ve bu güven ışığında ülkenin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktardı. Bu alanda yakaladıkları başarı çizgisiyle de hedef büyüttüklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: Son olarak İstanbul'da hizmete sunduğumuz şubelerle hizmet noktası sayımız 31'e çıktı. 2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü olarak revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50'ye çıkardık. Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu sayede müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz.