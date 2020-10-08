Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Flo markasının kurucusu Gaziantepli iş insanı ve hayırsever Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşında vefat etti. Bugün sabaha karşı hayatını kaybettiği haberi gelen İş adamı Hacı Ahmet Ziylan'ın vefatını duyanlar sosyal medyada üzüntüsünü dile getirirken marhumu hayırseverliği ile andı.

Sosyal medyada vefat haberini alanlar Hacı Ahmet Ziylan'ı hayırseverliği ile andılar. İşte bazı yorumlar; "Gözü gönlü bol yaşama gayesi insanlığa hizmet olan hayırsever işadamı Ahmet Ziylan amca hakka yürüdü Rabbim mekanını Cennet eylesin"



"Gaziantepli Hayırsever İşadamı Ahmet Muktad Ziylan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ise başsağlığı diliyorum."



"Hacı Ahmet Ziylan Bey vefat etti. O, örnek bir müteşebbis, cömert bir hayırsever, başarılı bir iş adamı, Arif bir Anadolu insanı ve salih bir Müslüman idi. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah."



"Mütevazi kişiliği, hoş sohbeti ve hayırseverliği ile tanınan, yüzlerce hafızın yetişmesinde emeği olan Kur'an aşığı Ahmet Ziylan amcamız vefat etmiştir. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Peygamber'imize komşu eylesin."



"Ülkemizin önemli iş adamlarından, fakat iş adamlığından ziyade hayırseverliğiyle öne çıkan Hacı Ahmet Ziylan vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Camiler, Kuran Kursları, evlendirdiği gençler ve yetimlerle anılan, "Hayırda Yarışan" bir iş adamımızdı."

