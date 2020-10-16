Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama ile havalimanına gelen herkes mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 GB'a kadar ücretsiz internetten faydalanabileceğini söyledi. Uygulama ile ayrıca uçuş takip özelliği ile yolculara anlık bildirimler gönderilerek uçak kaçırma derdi bitirilecek. Uçuş Rehberim, 'Aracım Nerede?' özelliği ile havalimanında park edilen aracın yerinin kolay bulunmasını sağlayacak. Ayrıca 'çek gönder' özelliğiyle yolcuların öngörülemeyen ancak yaşamak zorunda olduğu sıkıntıları da yönetime bildirerek kolay çözüme ulaşması da sağlanacak. Uygulama, DHMİ havaalanlarında geçerli olacak.