Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Ekspresi Treni'nin çok başarılı olduğunu, sayısını artırma kararı aldıklarını söyleyen Ersoy "Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm treni oluşturmaya çalışıyoruz. Van Ekspresi üzerinde de çalışıyoruz. Eskiden faal olan Karaelmas hattını canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük-Safranbolu ve Zonguldak'a kadar gidecek olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleri ile birlikte hazırlayıp hayata geçirmek. Gezdiğimiz yerlerin kültürel yerler, gastronomi ayrıcalıkları var. Doğasıyla da birleştireceğiz güzergahı. Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizme hem de yabancı turistlere hitap etmesi için çalışma başlattık" ifadesini kullandı.