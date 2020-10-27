Doğu Ekspresi Treni'nin çok başarılı olduğunu, sayısını artırma kararı aldıklarını söyleyen Ersoy "Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm treni oluşturmaya çalışıyoruz. Van Ekspresi üzerinde de çalışıyoruz. Eskiden faal olan Karaelmas hattını canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük-Safranbolu ve Zonguldak'a kadar gidecek olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleri ile birlikte hazırlayıp hayata geçirmek. Gezdiğimiz yerlerin kültürel yerler, gastronomi ayrıcalıkları var. Doğasıyla da birleştireceğiz güzergahı. Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizme hem de yabancı turistlere hitap etmesi için çalışma başlattık" ifadesini kullandı.
Doğu Ekspresi gibi 5 hat daha geliyor
27.10.2020 - 02:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle başkentten Karabük'e yolculuğa çıktı.
Etiketler : doğu ekspresi,
741997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/741997.aspx
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