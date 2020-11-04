Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödemeyi, Bugün (4 Kasım 2020) saat 18.00 itibariyle yapacaklarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, TMO’nun besici ve yetiştiricilere 3 ay vadeli arpa satışına başlayacağının da müjdesini verdi.