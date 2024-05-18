Meteoroloji'den 12 ilde sağanak yağış uyarısı! Alerjisi olanlar dikkat, toz taşınımı geri döndü

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın etkili olacağı belirtilirken, 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Ardahan hariç), Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Konya, Sivas, Ordu, Giresun, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 13°C , 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 13°C , 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C , 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 14°C , 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C , 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C , 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C , 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 17°C , 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C , 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C , 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C , 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 13°C , 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C , 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C , 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 12°C , 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 14°C , 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C , 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C , 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 12°C , 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 12°C , 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 12°C , 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun (Ardahan hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 6°C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı