Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’nin tek ayakkabı yan sanayi fuar olan AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliğinin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi tedbir ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 18 - 21 Kasım 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl 63’üncü defa sektörü buluşturacak olan Türkiye’nin tek, Avrasya’nın ise en büyük ayakkabı yan sanayi fuarında, sektöre dair yeni ürün ve teknolojiler görücüye çıkarılacak. Aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünlerin tanıtılacağı fuar, bu yıl yerli ve yabancı 500’ün üzerindeki firmaya ev sahipliği yapacak. 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarı, dört günde binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, fuar süresince gerçekleştireceği B2B ikili iş görüşmeleriyle küresel arenadaki ağırlığını bir üst seviyeye taşıyacak. 150 milyar dolarlık dünya ayakkabı pazarındaki rolünü her geçen gün belirginleştiren Türk ayakkabı sektörü, ayakkabı yan sanayinin de katkısıyla 2023 yılında 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.