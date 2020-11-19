Serbest piyasada 7,7130 liradan alınan dolar, 7,7150 liradan satılıyor. 9,1520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1610 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,7130 liradan alınan dolar, 7,7150 liradan satılıyor. 9,1520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1610 lira olmuştu.
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