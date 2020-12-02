Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyardı. TÜSİAV'dan yapılan açıklamada gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kredilerinin kapsam dâhilinde yer aldığı belirtildi.
Borç yapılandırmada 31 Aralık son tarih
02.12.2020 - 04:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vergiler ve kamuya yapılacak ödemelerde yapılandırmayla ilgili düzenleme için son tarihin 31 Aralık 2020 tarihi olduğu belirtildi.
Etiketler : borç yapılandırma,
750398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750398.aspx
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