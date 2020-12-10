Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye, her alanda Azerbaycan’ın yanında olmaya devam ediyor. Karabağ’ın yeniden alınmasında iki ülke sıkı dostluğunu gösterirken, Ermenilerin çekilme sürecinde de Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda Türk ordusuna bağlı mayın temizleme birlikleri görev yapıyor. Askerî alanda verilen desteğin yanı sıra 20 Aralık’ta önemli isimlerden oluşan bir grupla birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan’a gidecek. Heyette TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD ve TMB gibi birçok STK’nın Başkanlarının yer alması bekleniyor.

Son yıllarda doğalgaz boru hattı projesi TANAP, milyar dolarlık rafineri projesi gibi birçok alanda iki ülke büyük bir ekonomik atağa kalkarken, bu adımların devamı da gelecek. Türkiye 2019 yılında, 2018’e kıyasla yüzde 21 oranında artışla Azerbaycan’a yaklaşık 1,7 milyar dolarlık ihracat yapmıştı. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’dan yapılan ithalat ise 2,8 milyar dolar olmuştu. Türkiye, Azerbaycan’a en çok makine, yedek parça, demir ve çelik eşyalar, mobilya, otomotiv, optik alet ve cihazlar, motorlu kara taşıtları gibi ürünler satıyor. Türkiye’nin tuz, kükürt, taş, alçı, çimento, kâğıt, karton ve mamulleri, sabun, sebze ve meyve gibi birçok alanda da ihracat potansiyeli bulunuyor. Resmî verilere göre, 2018 yılında yurtdışından Türkiye'ye gelen 6 milyar dolarlık doğrudan yatırımın, 516 milyon dolarını Azerbaycan’dan gelen yatırımcılar oluşturmuştu. Türkiye’de Azerbaycan sermayeli yaklaşık 2 bin şirket faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin yurtdışına gerçekleştirdiği 4 milyar dolar değerindeki yurtdışı doğrudan yatırımında, Azerbaycan 63 milyon dolar ile 5’inci sırada yer almıştı. Türk müteahhitleri ise bu ülkede şimdiye kadar yaklaşık 12 milyar dolar değerinde 363 proje gerçekleştirdi.