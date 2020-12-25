Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,5820 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurlarında gerileme devam etti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrası 7,5520 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 7,5677'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,2510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,2810'dan satılıyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: