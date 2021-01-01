Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye’nin STA imzaladığı ülke sayısı 22’ye ulaşırken, bunlar arasında; İsrail, Tunus, Fas, Mısır, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Güney Kore, Malezya, Singapur, Kosova ve Venezuela bulunuyor. Lübnan, Katar ve Sudan ile yapılan STA’ların da onay aşamasında olduğu belirtiliyor. Ticari kolaylıklar getiren yeni STA’ların imzalanması için 17 ülke ve ülke grubu ile müzakereler başlatılmış durumda. Ukrayna, Japonya, Tayland, Endonezya, Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR (Güney Amerika ülkeleri tarafından kurulan birlik), Ekvator, Kamerun, Çad, Körfez İşbirliği Konseyi, Kongo, Seyşeller, Cibuti ve Pakistan’la çeşitli girişimlerde bulunuluyor. Ayrıca ABD, Kanada, Hindistan, Vietnam, Orta Amerika Ülkeleri, Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Cezayir ve Güney Afrika ve Libya ile de STA müzakerelerine başlanması için temaslar sürüyor. Özbekistan ile tercihli ticaret anlaşması imzalanması için son aşamaya gelinirken, Rusya ile Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması müzakereleri sürüyor.