Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayında salgının etkisiyle 819 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul'da ise son iki ayda ciddi bir ralli yaşandı. Güçlü alımların etkisiyle BİST 100 endeksi bu hafta 1.483 puana kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Son iki ayda yoğunlaşan alımların etkisiyle Borsa İstanbul yılı yüzde 26.4 yükselişle tamamladı. Döviz ise hâlâ bir yatırım aracı olarak cazibesini koruyor. 2020 başında 194 milyar dolar olan döviz hesapları 234,8 milyar dolara yükseldi. Hesaplar içinde gerçek kişilerin mevduatları 148,3 milyar dolar, tüzel kişilerin mevduatları ise 86,4 milyar dolar oldu.