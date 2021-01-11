Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,29’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 4,42 puanlık azalışla 1.536,19 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 38 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi ise 0,02 değer kaybetti.