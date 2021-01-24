İstanbul Kapalıçarşı’da 438 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 438,20 liradan, 2 bin 887 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 908 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 821 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 841 liradan, bin 410 liradan alınan Yarım Ziynet bin 420 liradan ve 705 liradan alınan Çeyrek Ziynet 710 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (24 Ocak 2021 altın fiyatları)
24.01.2021 - 08:26 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 438,20 lira oldu.
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762247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/762247.aspx
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