Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Osmangazi, Yıldırım, Yenişehir, M.Kemal Paşa, Orhangazi ilçelerinde bulunan 20 adet taşınmazı ihale usulüyle kiraya verecek.
Bursa'da 20 adet taşınmaz kiraya veriliyor
28.01.2021 - 05:16 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bursa'da 20 adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecek.
Etiketler : Bursa,
763295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763295.aspx
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