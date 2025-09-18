Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya geriledi

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 970 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 787 bin lira, en yüksek 5 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 970 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 993 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.933 KİLOGRAM 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 567 milyon 908 bin 185,2 lira, işlem miktarı ise 1.933,13 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 80 milyon 458 bin 568,94 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya geriledi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.993.999,503.730,00
 En Düşük4.787.000,003.601,08
 En Yüksek5.150.000,003.761,45
 Kapanış4.970.000,003.698,00
 Ağırlıklı Ortalama4.936.298,373.740,93
 Toplam İşlem Hacmi (TL)9.567.908.185,20 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.933,13 
 Toplam İşlem Adedi135 
