24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları

18 Eylül Perşembe günü altın fiyatları en çok araştırılanlar arasına girdi. Yatırımcıların yanı sıra düğün yapacaklar ve altın borcu olanların da yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum merak edildi. Altında hızlı tırmanış devam ederken 24 ayar gram altın fiyatı ne kadar diye aranıyor. Peki gram kaç para, çeyrek altın ne kadar, ata altın kaç TL? İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları...

24 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda 24 ayar gram altının fiyatı 4,872,520 TL. 22 ayar gram altının fiyatı ise alışta 4,529,80 TL satışta ise 4.758,84 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 18 Eylül güncel çeyrek altın fiyatı 8.118.00 TL.





TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 18 Eylül güncel tam altın fiyatı 32,466,00 TL