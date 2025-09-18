Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları

24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları

- Güncelleme:
En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatlarında yükseliş duruyor. Yatırımcıların takın takibe aldığı altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İnternette şu sıralar "24 ayar gram altın fiyatı ne kadar?" diye aramalar başladı. İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları...

18 Eylül Perşembe günü altın fiyatları en çok araştırılanlar arasına girdi. Yatırımcıların yanı sıra düğün yapacaklar ve altın borcu olanların da yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum merak edildi. Altında hızlı tırmanış devam ederken 24 ayar gram altın fiyatı ne kadar diye aranıyor. Peki gram kaç para, çeyrek altın ne kadar, ata altın kaç TL? İşte 18 Eylül güncel altın fiyatları... 

24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları - 1. Resim

24 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda 24 ayar gram altının fiyatı 4,872,520 TL. 22 ayar gram altının fiyatı ise alışta 4,529,80 TL satışta ise 4.758,84 TL. 

24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları - 2. Resim

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 

Kapalıçarşı'da 18 Eylül güncel çeyrek altın fiyatı 8.118.00 TL.

24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları - 3. Resim

TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 18 Eylül güncel tam altın fiyatı 32,466,00 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

