Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! İşte kasadaki para

Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! İşte kasadaki para

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervleri 180 milyar 107 milyon dolar ile rekor kırmıştı. 12 Eylül haftasında rezervler 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, rezervler 180.1 milyar dolarlık rekor seviyeden geriledi. 

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 4.6 MİLYAR DOLAR AZALDI 

12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! İşte kasadaki para - 1. Resim

ALTIN REZERVLERİ 2.4 MİLYAR DOLAR ARTTI 

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! İşte kasadaki para - 2. Resim

TOPLAM REZERVLERDE 2.2 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
12.09.202593.36184.499177.860
Kaynak: Anadolu Ajansı

AK Partili il başkanı istifa etti: Emanetimi teslim ettimKayserispor'a kötü haber! Carlos Mane'nin kaçıracağı maçlar belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed'in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi? 2 sebebi var - EkonomiFed'in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi?İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Ekonomiİngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladıTarih belli oldu, benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak - EkonomiTarih belli oldu, benzine zam geliyor!Tokat'ta üzüm hasadı başladı! Verim bu yıl yüzde 80 düştü, tarla fiyatı bile cep yakıyor - EkonomiÜzümde verim yüzde 80 düştü! Tarla fiyatı bile cep yakıyorAraç kredisi faizinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - EkonomiTaşıt kredisi faizinde indirim!Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç - Ekonomiİşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç
Sonraki Haber Yükleniyor...