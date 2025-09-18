Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi! İşte kasadaki para

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, rezervler 180.1 milyar dolarlık rekor seviyeden geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 4.6 MİLYAR DOLAR AZALDI

12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 2.4 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLERDE 2.2 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):