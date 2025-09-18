Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Araç kredisi faizlerinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Araç kredisi faizlerinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

- Güncelleme:
Araba hayali kuran tüketiciler için yeni faiz indirimi geldi! Geçen hafta %2,98 olan en ucuz araç kredisi oranı, bu hafta %2,94’e geriledi. Merkez Bankasının indirimi sonrası kredilerde de gevşeme başlarken; 18 Eylül 2025 itibarıyla “en ucuz taşıt kredisi” hangi bankalarda? 400 bin TL kredinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Kredi hacmi, otomobil satışları ve ikinci el piyasasında fiyatlarda son durum ne? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının son faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde yaşanan gerileme taşıt finansmanı oranlarında da kendini göstermeye başladı. Araba hayali kuran tüketiciler “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırırken, bankalarda bu hafta yeni indirimler dikkat çekiyor. Geçen hafta %2,98 olan en düşük araç kredisi oranı, bu hafta %2,94’e kadar geriledi.

Bankalarca 18 Eylül 2025 itibarıyla sunulan oranlar vadeye göre değişiklik gösterirken, en ucuz krediler ve güncel ödeme tabloları şöyle:

1 YIL VADELİ EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,35

-Akbank: %3,39

Taşıt kredisi faizlerinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - 1. Resim

400 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

-Kredi tutarı: 400 bin TL

-Kredi oranı: %2,94

-Kredi vadesi: 12 ay

-Aylık taksit: 42 bin 182 TL

-Toplam geri ödeme: 508 bin 482 TL

2 YIL VADELİ EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,19

Taşıt kredisi faizlerinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - 2. Resim

400 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

-Kredi tutarı: 400 bin TL

-Kredi oranı: %2,94

-Kredi vadesi: 24 ay

-Aylık taksit: 25 bin 759 TL

-Toplam geri ödeme: 620 bin 511 TL

3 YIL VADELİ EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,05

-Akbank: %3,09

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

Taşıt kredisi faizlerinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - 3. Resim

400 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

-Kredi tutarı: 400 bin TL

-Kredi oranı: %2,94

-Kredi vadesi: 36 ay

-Aylık taksit: 20 bin 636 TL

-Toplam geri ödeme: 745 bin 205 TL

Taşıt kredisi faizlerinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - 4. Resim

KREDİ HACMİ GERİLİYOR

Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre taşıt kredisi hacminde aylardır devam eden gerileme devam ediyor. Son olarak 5 Eylül ile sona eren haftada kredi hacmi, yaklaşık 1 milyar TL daha düşüşle 52,44 milyar TL’ye geriledi.

Öte yandan sıfır otomobil satışları, 2025 Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %8,05 oranında artarak 654 bin 413 adet olmuştu.

‘İKİNCİ EL’DE REEL KAYIP!

BETAM tarafından hazırlanan rapora göre ise “ikinci el” piyasasında ortalama satılık otomobil fiyatı temmuz ayında 990 bin 751 TL oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artış yaşanmasına rağmen, reel olarak otomobil fiyatı son 1 yılda yüzde 13,9 geriledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

