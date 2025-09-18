Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Küresel varlık yönetimi sektörü 128 trilyon dolarlık rekor bir büyüklüğe ulaştı. Kripto para piyasalarındaki işlemleriyle öne çıkan ABD’li BlackRock, 11,6 trilyon dolarlık fon büyüklüğü ile zirvede... İlk 10 şirketin 7’sinin ABD’li olması dikkat çekerken, diğer 3 şirket ise Avrupalı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Finansal piyasalarda son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte varlık yönetimi sektörü de hızlı bir büyüme performansı gösterdi. 

2024 yılında küresel varlık yönetimi sektörü, 128 trilyon dolarlık rekor bir büyüklüğe ulaştı. Listede yer alan ilk 10 şirket ise bu sermayenin yaklaşık %41,2’sini yönetiyor. 

Bu şirketler ve yönettikleri fon büyüklüğü şöyle sıralanıyor: 

1-BlackRock - 11,6 Trilyon dolar (ABD)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 1. Resim

2-Vanguard - 10,2 Trilyon dolar (ABD)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 2. Resim

3-UBS - 6,1 Trilyon dolar (İsviçre)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 3. Resim

4- Fidelity Investments - 5,9 Trilyon dolar (ABD)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 4. Resim

5- State Street-4,7 Trilyon dolar (ABD)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 5. Resim

6- J.P. Morgan - 4,0 Trilyon dolar (ABD)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 6. Resim

7- Goldman Sachs - 3,1 Trilyon dolar (ABD)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 7. Resim

8 - Capital Group - 2,8 Trilyon dolar (ABD)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 8. Resim

9 - Amundi - 2,6 Trilyon dolar (Fransa)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 9. Resim

10 - Groupe BPCE / Generali- 2,6 Trilyon dolar (Fransa/İtalya)

Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor - 10. Resim

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

2024 faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanan listeye göre: 

  • En büyük 10 varlık yönetimi şirketinin 7’sinin ABD’li olması dikkat çekiyor. ABD şirketler, toplam varlıkların çoğunluğunu da elinde tutuyor.
  • - Diğer 3 şirketin Avrupa merkezli olduğu görülüyor. Avrupa, fon yönetimi konusunda ikinci sırada yer alıyor.
