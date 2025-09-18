Tam 128 trilyon dolar! Dünyanın parasını bu şirketler yönetiyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Finansal piyasalarda son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte varlık yönetimi sektörü de hızlı bir büyüme performansı gösterdi.

İlgili Haber 300 milyar liralık kazanç! BES havuzuna altın dopingi

2024 yılında küresel varlık yönetimi sektörü, 128 trilyon dolarlık rekor bir büyüklüğe ulaştı. Listede yer alan ilk 10 şirket ise bu sermayenin yaklaşık %41,2’sini yönetiyor.

Bu şirketler ve yönettikleri fon büyüklüğü şöyle sıralanıyor:

1-BlackRock - 11,6 Trilyon dolar (ABD)

2-Vanguard - 10,2 Trilyon dolar (ABD)

3-UBS - 6,1 Trilyon dolar (İsviçre)

4- Fidelity Investments - 5,9 Trilyon dolar (ABD)

5- State Street-4,7 Trilyon dolar (ABD)

6- J.P. Morgan - 4,0 Trilyon dolar (ABD)

7- Goldman Sachs - 3,1 Trilyon dolar (ABD)

8 - Capital Group - 2,8 Trilyon dolar (ABD)

9 - Amundi - 2,6 Trilyon dolar (Fransa)

10 - Groupe BPCE / Generali- 2,6 Trilyon dolar (Fransa/İtalya)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

2024 faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanan listeye göre: