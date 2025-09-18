Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı?

Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya&#039;da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı?
Deprem, Tsunami, Rusya, Yaralılar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 18 Eylül 2025 tarihinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılırken, “Ölü ya da yaralı var mı?” sorusu araştırılmaya başlandı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında 18 Eylül 2025 tarihinde 7,8 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremle birlikte dünya genelinde büyük bir telaş yaşanırken, "Ölü ya da yaralı var mı?" sorusu merak ediliyor.

Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı? - 1. Resim

RUSYA'DA 7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı? - 2. Resim

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

30 Temmuz 2025 tarihinde Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti. Aynı bölgede 18 Eylül'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölü ve yaralı bilgisi merak edildi. Bölgede halihazırda yıkım veya ciddi bir hasar yaşanmadığı belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıABD Başkanı Trump: "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osimhen sakat mı, neden kadroda yok? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında forma giymiyor - HaberlerOsimhen sakat mı, neden kadroda yok? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında forma giymiyorNewcastle United-Barcelona maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir? - HaberlerNewcastle United-Barcelona maçı şifresiz mi, canlı nereden izlenir?Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı için geri sayım - HaberlerFenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı için geri sayımHudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hudutsuz Sevda 3. sezon için geri sayım - HaberlerHudutsuz Sevda ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hudutsuz Sevda 3. sezon için geri sayımEşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı? - HaberlerEşref Rüya 14. bölüm neden yayınlanmadı?Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak? - HaberlerKuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...