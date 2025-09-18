Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Ölü ya da yaralı var mı?

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında 18 Eylül 2025 tarihinde 7,8 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. Şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremle birlikte dünya genelinde büyük bir telaş yaşanırken, "Ölü ya da yaralı var mı?" sorusu merak ediliyor.

RUSYA'DA 7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

30 Temmuz 2025 tarihinde Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti. Aynı bölgede 18 Eylül'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölü ve yaralı bilgisi merak edildi. Bölgede halihazırda yıkım veya ciddi bir hasar yaşanmadığı belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.