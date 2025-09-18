Borsa günü düşüşle tamamladı: BİST 100, bankalara gelen satışla geriledi!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, FED’den faiz indirimi sonrası ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Endeks, %-1,05 değer kaybederek 11.048 puandan kapanış yaptı.

Bankacılık endeksinde %-3,50 seviyesine yaklaşan gerileme, borsadaki düşüşte etkili oldu. Buna karşılık sınai endeks %-0,60 ve hizmetler endeksi de %-0,65 civarında düşüşle daha sınırlı değer kayıpları yaşadı.

BORSADA BEKLENTİLER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Endekste 10.902 ile 11.252 seviyelerini destek ve direnç bölgeleri olarak takip ediyoruz. 10.902 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda mevcut pozisyonların sürdürülmesini uygun buluyoruz. 11.252 direncinin geçilmesi ise yükseliş hareketine yeniden ivme kazandıracaktır. Bu nedenle yeni pozisyonlar için 11.252 seviyesinin üzerindeki hareketlerin beklenmesini yararlı buluyoruz. Bu direncin kırılması sonrasında ise ilk etapta 11.605 seviyesini hedefliyor olacağız.” ifadelerine yer verildi.

YABANCI HİSSE SATTI, TAHVİL ALDI

Bugün açıklanan haftalık para piyasası verilerine göre;