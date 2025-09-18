Borsa günü düşüşle tamamladı: BİST 100, bankalara gelen satışla geriledi!
Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, FED’den faiz indirimi sonrası ilk işlem gününde %-1,05 değer kaybederek 11.048 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksinde %-3,50 seviyesine yaklaşan gerileme, borsadaki düşüşte etkili oldu. Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Endekste 10.902 ile 11.252 seviyelerini destek ve direnç bölgeleri olarak izlemeye devam ediyoruz.” denildi.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, FED’den faiz indirimi sonrası ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Endeks, %-1,05 değer kaybederek 11.048 puandan kapanış yaptı.
Bankacılık endeksinde %-3,50 seviyesine yaklaşan gerileme, borsadaki düşüşte etkili oldu. Buna karşılık sınai endeks %-0,60 ve hizmetler endeksi de %-0,65 civarında düşüşle daha sınırlı değer kayıpları yaşadı.
BORSADA BEKLENTİLER
Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Endekste 10.902 ile 11.252 seviyelerini destek ve direnç bölgeleri olarak takip ediyoruz. 10.902 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda mevcut pozisyonların sürdürülmesini uygun buluyoruz. 11.252 direncinin geçilmesi ise yükseliş hareketine yeniden ivme kazandıracaktır. Bu nedenle yeni pozisyonlar için 11.252 seviyesinin üzerindeki hareketlerin beklenmesini yararlı buluyoruz. Bu direncin kırılması sonrasında ise ilk etapta 11.605 seviyesini hedefliyor olacağız.” ifadelerine yer verildi.
YABANCI HİSSE SATTI, TAHVİL ALDI
Bugün açıklanan haftalık para piyasası verilerine göre;
- TCMB’nin toplam rezervleri 12 Eylül ile sonra eren haftada 177,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 180,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
- Yabancı yatırımcılar 164,9 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 587,9 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.
- Yerli yatırımcıların döviz mevduatı ise 2,77 milyar dolar artarak 201,55 milyar dolara yöneldi.
- Kur Korumalı Mevduat hesaplarından 23,2 milyar liralık çıkış yaşandı. Toplam KKM hacmi de 344 milyar liraya geriledi.