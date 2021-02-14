Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da üç yeni mağazanın açılışı yapıldı. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve CEO Alpaslan Baki Ertekin de katıldı. İstikbal, bölgedeki 43’üncü mağazasını tüketicilerin hizmetine sundu. Bellona, bölgede 39 mağaza sayısına ulaştı. Mondi Home ise mağaza sayısını bölge genelinde 21’e yükseltmiş oldu. Holding, geçtiğimiz sene de mağaza açılışlarına hız kesmeden devam etmişti. 2020’de İstikbal, Bellona ve Mondi Home markalarıyla Türkiye genelinde174 mağaza açılışı yapan Erciyes Anadolu Holding mobilya grubu, bu bakımdan da yeni rekora imza atmıştı. Açılan mağazalar bölgede istihdama büyük katkı sağladı.

TMSF Başkanı Gülal “An itibarıyla 796 şirkette kayyum görevimiz var. 40 bin 61 çalışanımız var ve aktif olarak da 70,4 milyar Türk lirası seviyesinde bir yapımız mevcut” dedi. Vali Karaloğlu da şehirde açılan her yeni iş yerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, açılışların şehirdeki pozitif havayı güçlendirdiğini dile getirdi.