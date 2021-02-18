Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olan zararlı sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda son yıllarda uluslararası toplumda yükselen bir hassasiyet oluşurken, Türkiye bu alanda yaptığı çalışmalarla öncü ülke konumuna yükseldi. Ulaşım araçlarında fosil yakıt yerine alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda genel bir eğilim ortaya çıkarken bunun denizlerde de sağlanması için Uluslararası Denizcilik Örgütü de harekete geçti. Türkiye’de bazı tersanelerde özellikle Norveç, İzlanda ve Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere elektrikli ve hibrit gemiler üretilmeye başlandı. Elektrikli gemi üretiminin tüm tersanelere yaygınlaşmaya başladığı öğrenilirken bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulacak “Araştırma ve Teknik Kural Geliştirme Komisyonu” ile de elektrikli gemi alanında yapılacak çalışmaların tek çatıda toplanması kararlaştırıldı.

BATARYA SİSTEMİNE ÖZEL GÜVENLİK

Gemilerde elektriği depolayacak batarya sistemi için de özel güvenlikli alanlar belirlenecek. Bataryaların yer aldığı bölümler yangın ve su baskını gibi dış etkenlere karşı sızdırmaz hâle dönüştürülecek. Gemilerdeki elektrik enerjisi depolama sisteminin minimum kullanılabilir enerjisi ise geminin seyir sırasında ana güç kaynaklarından birini kaybetmesi durumunda dahi geminin en yakın güvenli limana ulaşabilmesini sağlayacak şekilde hesaplanacak. Yakın bir gelecekte Türkiye’de de talep göreceği düşünülen bu tip gemiler için millî mevzuatta teknik kuralların geliştirilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.

EN BÜYÜK ELEKTRİKLİ FERİBOTA TÜRK İMZASI

Norveç için üretilen tabiat dostu feribot Bastro Electrik NB42, suya indirildi. Sınıfında 'dünyanın en büyüğü' olan elektrikli feribot, ION bataryaları sayesinde rotasındaki gaz emisyonunu yüzde 80 azaltıyor. Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip feribot bütün testlerden başarıyla geçti. Feribotun üreticisi olan Sefine Tersanesinin Genel Müdürü Dr. Süleyman Akın Tuzcuoğlu, bu alanda hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Seyir hâlindeyken gücünü bataryalarından sağlayan feribot, yolcu indirme ve bindirme sırasında hızlı şarj olma özelliğiyle zaman da kaybettirmiyor.