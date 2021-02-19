Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Geçen yıl 539 liraya kadar çıkarak rekor seviyeleri gören altının gramı dün 397,5 lira ile yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, önceki gün bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 399,5 liradan günü tamamlamıştı. Gram altın dün 397,5 lirayla 17 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Çeyrek altın 648 lira, Cumhuriyet altını da 2.654 liraya kadar gerilerken, altının ons fiyatı, dün en düşük 1.776 doları gördü, dolar ise ‘Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakması sonrası 6,92 TL’ye kadar geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan büyük düşüş, altın borcu olanlar ile düğün yapacakları sevindirirken, analistler, emtia fiyatlarındaki yükselişin küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin önceki gün yüzde 1,33 ile 27 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının altının ons fiyatında görülen düşüşte etkili olduğunu söyledi.