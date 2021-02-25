Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek (CCI), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, konsolide satış hacmi yüzde 1,9 azalan CCI'da ünite kasa başına net satış geliri ise yüzde 22,2 arttı. Pay başına kazancını da yüzde 27,6 artıran CCI, 2 milyar TL ile bu zamana kadarki en yüksek serbest nakit akımına ulaştı. FAVÖK ise 282baz puan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 21,8'e yükseldi.

Toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla 10 ülkede faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek'in CEO'su Burak Başarır sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Sağlam bir performans gösterdiğimiz dördüncü çeyrekle birlikte unutulmaz bir yılı geride bırakıyoruz. Tarihin en zorlu krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Ancak krize hızlı bir şekilde yanıt verdik ve yılın ilk günlerindeki öngörülerimizin ötesinde bir başarı yakaladık. Hem faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayan kararlı duruşları hem de müşterilerimize, tedarikçilerimize ve toplumumuza verdikleri değerden dolayı çalışanlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

“Coca-Cola sistemi ve şişeleyiciler olarak birbirimizin tecrübelerinden faydalandık”

2020 yılında net satış gelirlerini satış hacimlerinden, FAVÖK'ü ise net satış gelirlerinden fazla artırarak, kaliteli büyüme algoritmasını bir kez daha sürdürdüklerini belirten Başarır, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz bu değişken ve belirsiz ortamda,gelir büyümesi yönetimi ve finansal disiplin ile değer oluşturma odağımıza bağlı kaldık. Krize karşı yıl boyunca sağlam bir duruş gösteren Coca-Cola sistemi ve şişeleyiciler olarak birbirimizin tecrübelerinden faydalanırken, markalarımızın gücüne olan güvenimiz pekişti. Markamızın yüzde 8 hacim büyümesi ile desteklenen ana iş kolumuz gazlı içecekler kategorisi 2020 yılında yüzde 4 büyüdü. Türkiye operasyonumuz, faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında, yerinde tüketim kanalının toplam satışlar içinde en yüksek paya sahip olmasından dolayı, daha zorlu koşullara göğüs germek durumunda kaldı. Buna rağmen Türkiye operasyonu, satış hacimlerinin yılın ikinci yarısında önemli ölçüde toparlanmasıyla birlikte yılı yüzde 7,5 daralma ile kapadı. Gazlı içecekler kategorisinin yüzde 6'lık güçlü bir büyüme ile liderlik ettiği uluslararası operasyonlarımızın toplam satış hacimleri 2020 yılında yüzde 3 büyüdü. İstikrarlı bir şekilde pazarın üzerinde performans gösteren ve gazlı içecekler kategorisinde piyasa liderliğini kazandığımız Pakistan operasyonumuz bizi özellikle memnun etti”.

“Sıkı maliyet yönetimi sayesinde kârlılığımızı önemli ölçüde artırdık”

CCI olarak bu zorlu ortamda, değer oluşturma stratejisine olan bağlılıklarını devam ettirdiklerini dile getiren Başarır, “Gelir büyümesi yönetimine olan sürekli odağımız sayesinde ünite kasa başına net satış gelirimizi yüzde 22,2 artırdık. Yıl boyunca devam eden sıkı maliyet yönetimi sayesinde kârlılığımız önemli ölçüde büyüdü. Konsolide FAVÖK marjı 2020 yılında yüzde 21,8 olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Pazarlama giderlerindeki tasarruflar gibi aldığımız bazı önlemler, faaliyet ortamının normalleşme eğilimine girmesiyle birlikte, önceki dönemlerdeki oranlarda devam etmeyecek. Bununla birlikte, yalın operasyon modelimiz ve maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız bundan sonraki dönemlerde de varlığını sürdürecek” şeklinde konuştu.

“Operasyonel iyileştirmelere ve finansal disipline odaklanıyoruz”

Başarır, pandemi sürecinin henüz sonlanmadığına dikkat çekerek, “Bir yandan bu ortamda faaliyetlerimize devam ederken, diğer yandan da bu krizden daha güçlü çıkabilmek için sürekli uyumlama halindeyiz. Sürdürülebilir, uzun vadeli değer oluşturma stratejimize hız kazandırmak için operasyonel iyileştirmelere ve finansal disipline odaklanmaya devam ediyoruz. Kusursuz icra yeteneğimiz ve güçlü markalarımızdan aldığımız cesaretle, 2021 yılının, kaliteli büyüme algoritmamızı gerçekleştirmeye devam edeceğimiz bir yıl olacağına inanıyoruz. Bir taraftan kaliteli büyüme hedefimizi devam ettirmek, diğer taraftan ise faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki en iyi hızlı tüketim şirketi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için tecrübelerimizden ve ülkelerimizin barındırdığı potansiyelden faydalanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.