Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgâhını süsleyen manav Nizami Buran, geçtiğimiz günlerde ilk hasadı yapılan eriği de herkesten önce satışa sundu. Mersin’de yetiştirilip hasat edildikten sonra 70 gramlık paketler hâlinde satışa sunulan erikler, manav tezgâhında paketi 50 liradan alıcı buluyor. Kilogramı 720 liradan satılan eriğin fiyatı, ülke genelinde ortalama 700 liradan alıcı bulan çeyrek altını da geçerken, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların da normal seviyeye gelmesi bekleniyor.