Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam uygulama ile beş dakikada uzaktan müşteri yapabileceklerini belirterek “Bu süreci ilk etapta internet sitesi üzerinden başlattık. Ardından kurye ile gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından hızlıca tamamladık. Uzaktan kimlik doğrulama ile bu deneyimi sunabilen ilk bankalardan biri olacağız. İnsanlar uzaktan kredi kartı alabileceği gibi istediği yatırım aracına da yatırım yapabilecek” dedi. Pandemi öncesinde hayata geçirdikleri dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattıklarını dile getiren Akşam, “Hisse senedi ve yatırım fonu alış-satış işlemlerini ekleyerek uçtan uca dijital bir yatırım platformuna dönüştürdüğümüz TFXTARGET bu vizyonun en somut örneği. Dijitalleşme yatırımlarımızı artırarak Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemle birlikte dijitalden edindiğimiz aktif yeni müşteri oranımızı yüzde 68’den yüzde 80 seviyelerine çıkaracağımızı öngörüyoruz. Bu yüzde 15 pazar payı hedefimizi de destekleyecek” diye konuştu. Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz ise pandemide şubeye gitme oranının yüzde 40 azaldığına dikkat çekerek, uzaktan müşteri edinimi ile şubeye gitme mecburiyetinin tamamen ortadan kalkacağını söyledi.