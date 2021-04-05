Spot piyasada 5 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 726,41 lira, satış fiyatı 74457 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 454,31 lira, satış fiyatı 454,87 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada 5 Nisan 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 726,41 lira, satış fiyatı 74457 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 454,31 lira, satış fiyatı 454,87 lira seviyesinde yer alıyor.
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