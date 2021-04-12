Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcılara, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara sosyal medya tuzaklarına karşı uyarı
12.04.2021 - 15:10 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yatırımcıları, sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul,uyarı,
782041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/782041.aspx
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