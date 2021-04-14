Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Fonbulucu, 8 Nisan’da ilk izinleri alarak faaliyetlerine resmen başladı. Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi ile girişimciler bankadan kredi kullanmadan faizsiz, borçsuz ve teminatsız bir şekilde finansman ihtiyacını karşılayabilecek. Yatırımcılar ise gelecek vadeden girişimlere bir lira da olsa yatırım yaparak ortak olma fırsatı yakalayacak. Sistemden sadece teknoloji ve üretim yapan girişimler yararlanabilecek. Sistemin girişimcilik eko sistemine, üretime ve istihdama büyük katkı sağlaması bekleniyor. Fonbulucu.com’nun Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, yatırımcıların Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğini belirterek “Girişimciler için toplanan fonlar, Takasbank tarafından bloke ediliyor. Bu sayede yatırımcıların paraları güvende kalırken işlem sonunda MKK, payları yatırımcılar adına kayıt altına alıyor. Girişimcinin fonu toplamada başarısız olması durumunda yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan ödemeleri iade ediliyor. Bu şekilde bir lirası olan bile istediği girişime yatırım yapabilecek. Böylece ev tipi yatırımcılar sisteme dahil olacak. Nitelikle olmayan yatırımcılar bir yılda 20 bin TL yatırım yapabilirken, kurumsal yatırımcılar için üst limit yok” dedi.

Sistem hem girişimciye hem de yatırımcıya büyük avantajlar sağladığını dile getiren Yıldız “Yatırımcılar uygulama üzerinden zamandan ve mekândan bağımsız şekilde yatırım yapabiliyor. Prosedür neredeyse yok gibi. Girişimciler de bankaya gitmeye gerek kalmadan teminatsız ve faizsiz şekilde finansmana erişiyor. Böylece finansman maliyetleri düşüyor. Girişimciler bu şekilde kendisini disipline ediyor. Kurumsallaşma yolunda ilk adımlarını atmış oluyorlar. Binlerce ortak sayesinde marka elçileri elde ediyorlar. Ortaklarınız sizin markanıza sahip çıkıyor” diye konuştu. Fonbulucu.com olarak 30 bin kayıtlı üye ve iki bin başvuruya ulaştıklarını anlatan Yıldız şunları kaydetti: Girişimcilerin en geç 90 günde finansmana erişmelerini sağlıyoruz. Şuan finansman talebi 210 milyon lirayı aştı. Öte yandan kurduğumuz Reinves Ventures Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 2021 yılı içerisinde platformumuzda kampanya yapan en az 10 girişime doğrudan nitelikli yatırımcı olarak yatırım yapacağız. Bunun için 15 milyon TL kaynak ayırdık. Ayrıca Reinves Angels Yatırımcı Ağı ile de yine bu kampanyalardan yatırımcılarımız pay alacak. Girişimciler hemen başvuru yapabilirler.