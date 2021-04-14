Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 balıkçılık av sezonu yasağı bu gece saat 00.00'da başlıyor. Yeni av sezonu 1 Eylül tarihinde başlayacak. Bu döneme kadar endüstriyel tekneler avcılık yapamayacaklar. Bakan Pakdemirli, av sezonunun hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Pakdemirli, her sene olduğu gibi bu sene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 31 Ağustos 2020 gecesi 'Vira Bismillah' denilerek dualarla açılan balıkçılık av sezonunun tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu korona virüs pandemi sürecinde sıkıntısız bir şekilde tamamlandığını belirtti.

“Sezon hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıklarda verimli geçti”

Balıkçılar için sezonun kazançlı geçtiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Gelecek yılların stokları da düşünülerek, Karadeniz’in belirli bir bölgesinde hamsiye getirilen bir aylık av yasağına rağmen hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından sezon verimliydi. Ülkemizde bir önceki sezonda 830 bin ton su ürünleri üretimi ile rekora ulaşılmıştı. 2020 yılında da küçük boyda hamsi avlatılmamasına rağmen bu rakam 800 bin ton civarına ulaştı ve tarihimizin ikinci en yüksek rakamını yakaladık” ifadelerini kullandı.

“Yasa dışı avcılığa uygulanan ceza miktarları artırıldı”

2020 yılında Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Kanunda yapılan değişiklikle birlikte yasa dışı avcılığa uygulanan ceza miktarları artırıldı. Ancak ceza miktarlarının ve denetim sayılarının da artmasına rağmen uygulanan toplam ceza miktarında düşüşler var. Bu ise Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerin balıkçılarımız tarafından benimsendiği ve kabullendiğinin bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Yasa dışı avcılık ve satışa 23.6 milyon lira ceza uygulandı”

Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında 2020 yılında toplam 176 bin 176 denetim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Pakdemirli, “Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da katkı sağladığı denetimlerde kaçak avcılıkla elde edilen bin 132 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 180 kişi ve iş yerine 23 milyon 653 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 202 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi" açıklamasında bulundu.

Küçük tekne sahibi balıkçılara 13 milyon 733 bin lira destek

15 Nisan tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla Türk karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol metoduyla avcılık yapabilecekler. Pakdemirli, 2020-2021 av sezonunda deniz ve iç sularda avcılık yapan 10 metreden küçük tekne sahibi 13 bin 132 balıkçıya 13 milyon 733 bin lira destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam edeceğini müjdeledi. Bakan Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.