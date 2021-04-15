Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İŞKUR'un Mesleki Eğitim Projesi desteği ile işe alınacak kişiler için imzalanan sözleşme ile nisan-mayıs aylarında 1.000, ilerleyen aylarda ise her ay 200 civarı çalışanın yeni istihdamı sağlanacak. İşe alınacaklar için 3 hafta süreli oryantasyon eğitimin ardından 6 ay süreli sözleşmeli çalışma imkanı sağlanacak. Alım için yetiştirilecek meslek grupları ise kalite kontrol, oto montaj, nokta kaynakçısı, boya operatörü, plastik mamul imalatçısı olarak sıralandı. Toyota Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, üretilen araçların yüzde 85'inin ihraç edildiği Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretildiği fibrikada 5.000 kişi çalıştığını ifade etti. 30 yaşın altında ve en az lise mezunu olması istenen kişilerin Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet etmesi isteniyor.