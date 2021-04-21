Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Bunu önlemek için harekete geçen Yatırım Finansman, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile eğitim iş birliğine gitti. Bu kapsamda Yatırım Finansman müşterisi olan veya yeni kayıt olacaklar talep ettiği eğitimi online mayıs-aralık arasında alabilecek. Sermaye piyasalarında temel kavramlar, hisse senedi değerlemesinde temel-teknik analiz kavramları ve borsa okuryazarlığına yönelik bilgileri içeren eğitimler Prof. Dr. Yusuf Kaderli öncülüğündeki ekiple verilecek. Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, eğitimlerle en az 800 yatırımcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek “Salgın döneminde bir milyona yakın yeni yatırımcının sisteme dâhil olması ile pay senedi yatırımcı sayısı iki milyonu aştı. Yatırımcı sayısının artmasının ve sistemde kalıcılığın sağlanmasının, finansal okuryazarlık seviyesinin artmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.