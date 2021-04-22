MASAK, kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibariyle bloke koydu
MASAK, THODEX'in tüm hesaplarına bloke koydu
22.04.2021 - 16:54 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MASAK, kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibariyle bloke koydu
Kaynak: AA
Etiketler : thodex,masak,bloke,
784848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/784848.aspx
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