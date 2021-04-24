Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevrim içi toplantıda önümüzdeki beş yılda dünyada yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların iki kat artmasının beklendiği dile getirildi. Türkiye’de yenilenebilir enerjinin bu yıl sonunda yüzde 7’lik beklentinin çok üzerinde büyüyerek yüzde 18’e dayanacağı belirtildi. Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 100 bin megavatı aşacağını öngördüğünü belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Son 20 yılda kurulu güçte yaşanan üç katlık artışta özel sektör yatırımlarının payı büyük. Bu gücün yüzde 52,3’ü yenilenebilir kaynaklarından. 2011’de yüzde 25,4 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı, 2020’de yüzde 42,4 oldu. 2021 yılının ilk üç ayında devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 98’ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu” dedi. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da “Teknolojiyi de odağına alan yenilenebilir enerjide büyüme perspektifinin, arz güvenliği, çevresel performansı, katma değeri yüksek sanayileşme fırsatları başta olmak üzere pek çok alanda çok boyutlu faydası olacak” dedi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise yenilenebilir enerji payının dünyada yüzde 30’a çıkacağını ifade ederek “Bu, sanayi devriminden bu yana en büyük oran” ifadelerini kullandı.