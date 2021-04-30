Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi. Enflasyonun nisanda, mart ayındaki seviyesinin üzerinde, yüzde 17 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ve bu aydan sonra yönünü aşağı çevireceğini tahmin ettiklerini aktaran Kavcıoğlu "Çalışmalarımız, enflasyonun özellikle yılın ikinci yarısında aşağı yönlü olacağını öngörüyor. Martta yapılan ilave sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki sınırlayıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği, net kredi kullanımı ve iktisadi faaliyetteki yavaşlamayla birlikte enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflemeye başlayacağını öngörmekteyiz. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli hedefimize ulaşıncaya kadar politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Sıkı duruşumuzdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi ifade etmek isterim. 2023'te enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlıyız. Önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Para politikası kararlarımızı şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Tahminlerini belirlerken, 'tam kapanma'nın enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Kavcıoğlu, şöyle devam etti: Geçen yıl açılmayla birlikte mayıs-haziran döneminde işletmelerin gelir kayıplarını ve birim maliyet artışlarını hızlı bir şekilde fiyatlara maalesef hızlı bir şekilde yansıttığını gördük. Dolayısıyla net etki enflasyonist olmuştu. İçinde bulunduğumuz dönemde bu etkilerin daha sınırlı kalmasını bekliyoruz. Zira salgına bağlı maliyetlerin önemli bir kısmının fiyatlara yansıdığını öngörmekteyiz. Salgının belli hizmet sektörlerinde istihdamı sınırlayıcı etkisine karşılık, sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller vermektedir. İstihdam artışı büyümenin gerisinde kaldı, işsizlik oranları yüksek seyrini sürdürdü. Yılın ikinci yarısında salgının etkilerinin azalması ve turizmin hız kazanmasıyla istihdam artışı bekleniyor. Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair olumlu görünüm korunmaktadır. Yüksek frekanslı veriler, kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir. Bireysel kredilerdeki büyümeleri yakın mercek altına aldık. Bu çerçevede gerekmesi halinde bireysel kredilere dönük seçici ve hedefli makroihtiyadi tedbirler gündeme alabiliriz.

REZERVLER GÜÇLENİYOR

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankasının rezervleriyle ilgili konunun çok gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi: Finansal istikrara katkı sağlamak adına rezervlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda çeşitlendirerek çalışmalara devam ediyoruz. Reeskont kredileri ile hâlihazırda rezerv birikimi gerçekleşmektedir. Burada bir azalma yok. 21 milyar dolar civarında bu yıl rezervlerimiz oluşacaktır. Reeskont dışındaki diğer kalemlerde de rezervlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz.