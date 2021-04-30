Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayına 453 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının aynı anda yükseldiği hafta 481 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini gördü. Dolar üzerinden fiyatlanan gram altın, dolar/TL’nin Nisan ayında yatay seyretmesiyle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek yüzde 3,1 değer kazandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Nisan ayındaki dört haftanın üçünü kazançla kapatan ons altın, bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerlese de ilk aylık kazancına yönelerek 1.768 dolardan işlem görüyor. Ons altın Nisan ayına 1.729 dolar seviyesinde başlamıştı.