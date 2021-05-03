İstanbul Kapalıçarşı’da 477 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,20 liradan, 3 bin 144 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 165 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 92 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (3 Mayıs 2021 altın fiyatları)
03.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
787471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/787471.aspx
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