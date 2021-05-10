AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.
Son dakika! AK Parti'den yeni ekonomi paketi
10.05.2021 - 15:44 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; AK Parti yeni ekonomi paketini Meclis'e sundu. Buna göre, 18 yaşından küçükler bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : AK Parti,ekonomi paketi,
789117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER