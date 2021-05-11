Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone, ‘2025'e kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olma' hedefi doğrultusunda iş yapış şekillerini güçlendirmeye ve organizasyon yapısını güncellemeye devam ettiğini açıkladı. Büyüme odaklı stratejik planları ve ortaklıkları koordine etmek ve toptan satış ticaretinin büyümesini sürdürmek amacıyla Toptan Satış, Strateji ve İş Geliştirme ekiplerini tek çatıda birleştiren Vodafone Türkiye'nin bu yönde oluşturulan yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna, 1 Mayıs 2021 itibarıyla Levent Gemici atandı.