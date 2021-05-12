Özellikle hareketli geçen yaz tatilinde "kiralama" modeli ile telefon ihtiyacını giderme eğilimi artış gösteriyor. Kiralabunu.com kurucularından Sinan Ventura "Sonbaharda yeni modeller çıkacağı için tüketiciler ve teknoloji meraklıları, yeni modelleri beklemeyi tercih ediyor. O sebeple yaz tatilinde kısa dönemli olarak kiralıyorlar. Şu anda yüzde 40 oranında son model cep telefonu kiralamalarında artış görülüyor” dedi.
Kiralık telefona talep artıyor
12.05.2021 - 03:40 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 03:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mobil iletişim sektöründe yeni modellerin gün yüzüne çıkma zamanı sonbahar... Bunu bilen tüketiciler de bir üst model gelene kadar bekleyişe geçiyor.
Etiketler : cep telefonu,kiralık cep telefonu,
789359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789359.aspx
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