Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle hareketli geçen yaz tatilinde "kiralama" modeli ile telefon ihtiyacını giderme eğilimi artış gösteriyor. Kiralabunu.com kurucularından Sinan Ventura "Sonbaharda yeni modeller çıkacağı için tüketiciler ve teknoloji meraklıları, yeni modelleri beklemeyi tercih ediyor. O sebeple yaz tatilinde kısa dönemli olarak kiralıyorlar. Şu anda yüzde 40 oranında son model cep telefonu kiralamalarında artış görülüyor” dedi.