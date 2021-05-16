Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayaında ise satışlar yüzde 19 azalarak 216 bin 604 gayrimenkul el değiştirdi. Nisandaki bu satış işlemlerinden 1 milyar 554 milyon 428 bin 310 lira tapu harcı geliri sağlandı. Ülke genelinde dört aylık dönemde ise 851 bin 612 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Söz konusu dönemde toplam 851 bin 612 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu satış işlemlerinden 345 bin 232'sini konut, 154 bin 868'ini arsa, 246 bin 370'ini tarla, 40 bin 47'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.