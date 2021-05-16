Nisan ayaında ise satışlar yüzde 19 azalarak 216 bin 604 gayrimenkul el değiştirdi. Nisandaki bu satış işlemlerinden 1 milyar 554 milyon 428 bin 310 lira tapu harcı geliri sağlandı. Ülke genelinde dört aylık dönemde ise 851 bin 612 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Söz konusu dönemde toplam 851 bin 612 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu satış işlemlerinden 345 bin 232'sini konut, 154 bin 868'ini arsa, 246 bin 370'ini tarla, 40 bin 47'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.
Türkiye genelinde dört ayda 851 bin gayrimenkul satıldı
16.05.2021 - 02:29 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konut satışları pandemide de durmadı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre martta 269 bin 902 gayrimenkul satıldı.
Etiketler : konut satışı,konut kredisi,
789918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789918.aspx
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