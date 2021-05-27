Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YASED'in çevrim içi düzenlediği Küresel Tedarik Zincirleri (KTZ) Platformu tanıtım toplantısında konuşan Sargın, geçen yıl hayata geçirdikleri ‘Güvenli Liman Türkiye’ projesi ile Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu ürün gruplarını ve pazarları belirlediklerini aktardı. “Proje kapsamında, dönüşümün en fazla yaşanacağını düşündüğümüz ve ülkemizin de rekabet potansiyelinin yüksek olduğu otomotiv, makine-ekipman, bilgisayar, elektronik sektörleri ile stratejik öneme ve büyüme potansiyeline sahip kimya ve savunma, havacılık sektörlerini analiz ettik” diyen Sargın, Türkiye için politika ve mevzuat önerileri geliştirdiklerini ifade etti. Sargın, şöyle konuştu: Derinlemesine incelediğimiz sektörlerde, rekabet avantajına sahip olduğumuz ürün gruplarında ve hedef pazarlarda ihracat kapasitemizin yüzde 5 artırılmasıyla yaklaşık 12 milyar dolara yakın ilave bir ticaret potansiyeline sahip olduğumuzu tespit ettik. YASED olarak proje çıktılarımızla da uyumlu bir şekilde KTZ Platformu'muzu hayata geçirmeye karar verdik. KTZ’deki değişim ve dönüşümü, paydaşlarımızla iş birliği içinde gerçekleştireceğimiz düzenli analitik çalışmalar kapsamında daha sistemli bir şekilde takip edeceğiz.

Turcorn çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hamle Programı'nda adresledikleri sektörlerde Turcorn olma potansiyeli taşıyan girişimler bulunduğuna işaret ederek “YASED üyelerine çağrıda bulunmak istiyorum; gelin, bu sektörlerde Türkiye’nin çok başarılı teknoloji girişimleri var. Onlarla iş birlikteliklerinizi artırın” dedi.

Türkiye seçildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “2021 ihracat rakamlarına bakıldığında ilk 4 ayda ihracatımız 68,8 milyar dolar oldu. Yüzde 33’lük bir artış var ve bazı sektörlerde Türkiye’nin tedarik zinciri olma yolunda seçildiğini çok net görüyoruz” diye konuştu.