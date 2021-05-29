Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçeride de 8,60 TL’yi aşarak bütün zamanların en yüksek seviyesi görüldü. ABD'de haftalık işsizlik maaş başvuruları da Mart 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi. Ülkede kapsamlı yardım paketinden destek bulan ekonomik büyüme de, ilk çeyrekte yüzde 6,4'lük artış kaydetti. ABD ekonomisinin hızlı toplarlandığına işaret eden bu veriler, Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin ‘beklenenden daha önce geri çekilmeye başlanacağı’ beklentisini daha çok destekliyor. Bu süreç, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı oluşturuyor. Türk lirası da bundan olumsuz etkileniyor. Bu arada Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın üzerinde işlem görürken, gösterge tahvil faizi yüzde 18,8 seviyelerine yakın seyretti. Avro da 10,47 TL'yi aştı.