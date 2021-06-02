Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bugüne kadar 800 milyon dolardan fazla harç tutarı elektronik ortamdan sağlandı. Uygulamayla internet bağlantısı olan her yerden 7 gün 24 saat, ortalama üç dakikada e-Vize alınabiliyor. Son olarak Bermuda vatandaşlarının da sisteme dâhil edilmesiyle hâlihazırda e-vize uygulamasından 106 ülkenin vatandaşları yararlanıyor. 2013 yılından bugüne e-Vize hizmetinden en çok faydalanan ülkeler arasında ilk üç sırada İngiltere, Irak ve Hollanda bulunuyor. Bu ülkeleri Belçika, Suudi Arabistan, Çin ve ABD takip ediyor. e-Vize, turistik veya ticari amaçlar dışında geçerli olmuyor. Öğrenim ve çalışma gibi amaçlarla gelmek isteyenlerin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden geliş amacına uygun vize alması gerekiyor.

Bulgar rezaleti! Vize için 'başını aç' dediler Sivas’ta yaşayan Sümeyya Yılmaz, transit vizesi için başvuru yaptığı Bulgaristan’dan aldığı yanıtla hayal kırıklığına uğradı. Yılmaz’ın vize başvurusu fotoğrafı başörtülü olduğu için kabul edilmedi.