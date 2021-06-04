Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Mayıs rakamlarının belli olmasıyla birlikte 2021’de beş aylık enflasyon yüzde 6,39 oldu. Bu durumda memur emeklilerinin (haziran verisinin eksi gelmemesi hâlinde) en az yüzde 6,39’luk zam alacağı kesinleşti. Toplu sözleşme gereği memurlar da “yüzde 3+altı aylık enflasyon farkı” alacaklar. Memurlar da yüzde 3,39 ek zammı garantiledi. 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran rakamları kesin zam oranını belirleyecek. Altı aylık enflasyonun en az yüzde 7 gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyon geriledi Nisanda yüzde 17,14'e kadar yükselen yıllık enflasyon, mayısta yüzde 16,59'a geriledi. Tam kapanma döneminde talepte gerileme, enflasyondaki düşüşte etkili odu